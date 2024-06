Terremoto al confine tra Trentino e Veneto, la terra trema e molte segnalazioni sul territorio

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Trentino, in particolare nella zona della Vallagarina

TRENTO. Una scossa di terremoto è stata avvertita in diverse aree del Trentino.

Da Ala e Avio a Mori, la scossa è stata sentita in particolare in Vallagarina, così come nel veronese e nel gardesano.

La terra ha tremato per qualche secondo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 maggio.

Il terremoto ha avuto origine nel vicentino, localizzato a Posina, al confine tra Trentino e Veneto nella zona del Pasubio.

Un evento di bassa intensità, avvertito in molte aree del territorio, e sono state diverse le chiamate al Numero unico per le emergenze per segnalare il terremoto.

L'epicentro, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato a 5 chilometri da Posina a una profondità di 11 chilometri con magnitudo 2.9.