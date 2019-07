Grave incidente sulla Gardesana. Traffico bloccato, soccorsi sul posto

TRENTO. Gravissimo incidente questo pomeriggio intorno alle 18 sulla Ss45Bis nel tratto che scende da Cadine verso Trento. Un'automobilista ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato andando a scontrarsi contro il guardrail per poi ribaltarsi. L'incidente è avvenuto all'altezza della Galleria Montevideo.

Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto anche se quello è un tratto di strada a due corsie che troppo spesso viene percorso a grandi velocità e, purtroppo, non è nuovo ad incidenti. E viste le conseguenze riportate sia dall'auto, che è volata oltre il guardrail che delle stesse barriere si ipotizza stessa andando piuttosto veloce.

Sul posto si sono subito portate le forze dell'ordine che hanno dovuto bloccare la strada, in questo momento in grande difficoltà per il traffico che si sta formando sia sull'asse in entrata da Cadine che lungo la Gardesana con il traffico di rientro dai laghi, e i vigili del fuoco intervenuti per soccorrere chi si trovava a bordo dell'auto, anche con le pinze idrauliche. Chiamate sul posto anche due ambulanze.