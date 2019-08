Pauroso frontale tra due veicoli a Storo: un’auto si ribalta e i pompieri intervengono con le pinze idrauliche. Ferite 4 persone

STORO. La dinamica non è ancora chiara, fatto sta che un furgone e un’automobile si sono scontrati in un pauroso frontale sulla strada statale 237 che collega Storo con la frazione di Darzo, all'altezza del chilometro 58.

Erano all’incirca le 14:45 quando i due veicoli si sono incrociati dando vita ad un incidente che ha coinvolto quattro persone. Sull'auto che viaggiava in direzione Brescia c'erano a bordo 3 persone, un uomo e due donne. A bordo del furgone invece c'era solo il corriere.

Ad avere la peggio è stata proprio l’automobile che si è ribaltata su un fianco, per estrarre gli occupanti i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con le pinze idrauliche che hanno squarciato il tetto della vettura e consentito al personale sanitario di prestare le prime cure ai feriti.

Sul posto, oltre alle due ambulanze, è intervenuto anche l’elisoccorso per trasportare i feriti più gravi che sono stati trasferiti con la massima urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Gli altri feriti invece sono stati ricoverati all'ospedale di Tione.

La polizia locale della Valle del Chiese è arrivata per effettuare i rilievi del caso, indispensabili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime indiscrezioni però alla base del fatto potrebbe esserci un malore o un colpo di sonno della persona che era alla guida dell'auto che ha improvvisamente invaso l'altra corsia.

Nel tratto di strada interessato si riferisce di gravi disagi alla viabilità, con diverse auto bloccate in colonna.

I pompieri stanno lavorando con la massima celerità per liberare e mettere in sicurezza la strada, proprio in questo momento i due veicoli coinvolti stanno per essere rimorchiati dal carro attrezzi.