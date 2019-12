Perde il controllo del camion e finisce nella neve, rimanendo intrappolato e in bilico: salvato dai vigili del fuoco

ALPE DI SIUSI. Complicato intervento dei vigili del fuoco questa mattina poco prima delle 9, quando il conducente di un camion ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori strada.

Probabilmente a tradire il guidatore è stato l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia e ancora parzialmente ghiacciato, fatto sta che una volta uscito di strada con le ruote laterali il mezzo non è stato più in grado di proseguire.

L’autista si è trovato in una spiacevole situazione non riuscendo a disincagliare il proprio veicolo imprigionato dalla neve e pericolosamente in bilico. L’uomo coinvolto nell’incidente, che non è rimasto ferito, ha allertato i vigili del fuoco dell’alpe di Siusi.

I pompieri, arrivati sul posto con i propri mezzi, hanno stabilizzato e messo in sicurezza il veicolo dopodiché si sono attivati per rimorchiarlo fuori dalla neve.

Per farlo si sono serviti di verricelli, catene e di un potente mezzo cingolato che ha trainato il camion, rimettendolo in asse. Dopo un’ora d’intervento la situazione è stata risolta e il conducente è potuto ripartire, mentre i pompieri ripristinava la viabilità