Perdono il controllo dell'auto e finiscono nel bosco. Paura sopra Molveno per due donne

MOLVENO. Hanno perso il controllo dell'auto e si sono cappottate per poi finire giù per una scarpata. Questa sera due ragazze si sono salvate per miracolo dopo un brutto incidente avvenuto sulla strada sterrata che conduce alla Baita ai Fortini di Napoleone. Il luogo è uno splendido rifugio che deve il suo nome alle tante fortificazioni che si trovano nella zona (realizzate durante l'impero Austro-Ungarico proprio per fermare l'avanzata di Napoleone) e vi si trova un ristorante. Le due donne si trovavano a bordo della loro auto e stavano cercando di raggiungere la zona (che si trova tra i boschi sopra il Lago di Molveno).

Erano quasi le 19. All'improvviso, però, forse a causa di qualche buca o del ghiaino hanno perso il controllo del mezzo. Per riportarlo in carreggiata hanno contro sterzato e l'auto poi è uscita di strada. E' quindi precipitata nella scarpata andando anche a scavalcare un sentiero che corre più sotto.

Fortunatamente, però, gli alberi hanno fatto da barriera e hanno bloccato la caduta del mezzo che è rimasto bloccato tra gli alberi. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: due ambulanze, i vigili del fuoco di Molveno e i carabinieri della locale stazione. Le due giovani non sono state trovate in pericolo di vita e non sono state necessarie le pinze idrauliche per liberarle dal mezzo. Erano, comunque, molto spaventate e sono state soccorse dai sanitari per i colpi subiti.

In queste ore sta salendo in quota l'autogrù dei vigili del fuoco di Trento per recuperare il veicolo rimasto a testa in giù nella scarpata.