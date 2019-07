Sbaglia strada e con la macchina imbocca la ciclabile

E' successo a porto San Nicolò. L'automobilista invece di entrare in un parcheggio ha sbagliato strada e si è trovato in ciclabile. Accortosi dell'errore ha fatto retromarcia

RIVA DEL GARDA. Non si è accorto che la strada imboccata in realtà era una ciclabile e ha proseguito come nulla fosse per un bel pezzo. E' successo attorno alle 23.30 a Riva del Garda a Porto San Nicolò sulla ciclabile che porta all'abitato di Torbole.

L'automobilista avrebbe sbagliato l'entrata al parcheggio di Porto San Nicolò imboccando la ciclabile e percorrendola per oltre 200 metri. Fortunatamente a quell'ora non c'erano molte persone. Ad un certo punto, però, si è accorto dell'errore e ha fatto retromarcia fino ad arrivare all'uscita.

La manovra dell'automobilista, per fortuna, non ha portato a conseguenze più gravi ma solo ad un grande spavento per le persone che hanno assistito alla scena.