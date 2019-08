Si sente male mentre percorre un sentiero di montagna, interviene l'elisoccorso

Il plantigrado si trova in un'area del Trentino che prima che entrasse in azione la giunta Fugatti (catturando e facendosi scappare l'animale dal Casteller quindi a est dell'Adige, dell'Autostrada e della Ferrovia) si trovava a gestire la convivenza con i lupi ma non con gli orsi. Ora la situazione cambia. L'animale ha colpito un'apicoltura che, ovviamente, non aveva protezioni