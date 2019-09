Smottamento sulla SP48, strada chiusa. Vigili del fuoco al lavoro

ARCO. La strada provinciale 48 del monte Velo sul territorio di Arco è stata nel primo pomeriggio di oggi chiusa a causa di uno smottamento che ha fatto finire degli alberi sulla carreggiata.

L'allarme è scattato dopo mezzogiorno e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Arco e il geologo. In questi minuti i vigili stanno lavorando per liberare la strada dai rami caduti ma anche per tagliare gli alberi che a causa dello smottamento sono ora pericolanti.

La strada per consentire gli interventi di messa in sicurezza è stata chiusa. Nel corso del pomeriggio, verificata la situazione e dopo l'ok anche da parte dei tecnici, la viabilità potrà essere ripristinata.