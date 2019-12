Trento, un furgone urta una donna in pieno centro, macchina dei soccorsi in azione

L'assessore Italo Gilmozzi: "Lasciamo i conti in ordine e abbiamo confermato tutti gli interventi". Maxi-emendamento del centrodestra per studio di fattibilità di un parcheggio in piazza Venezia, critico Ianes (Verdi): "Assurdità. E non voterò la seconda adozione del Prg se resta il bacino alle Viote"