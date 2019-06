Violento scontro tra moto: due centauri finiscono in ospedale

TRENTO. Paura sulla strada a Siror per un brutto incidente che ha visto coinvolte due moto.

L'impatto è avvenuto sulla strada statale 50, sotto l'abitato di San Martino di Castrozza, attorno alle 10. Interessati nello schianto due motociclisti, un centauro italiano e uno tedesco.

Immediati i soccorsi: sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Cavalese, i vigili del fuoco volontari della zona e i sanitari del 118, arrivati con l'elicottero. Entrambi gli uomini coinvolti nello schianto sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso. Feriti, non sarebbero in pericolo di vita.

L'incidente ha inoltre avuto diverse ripercussioni sul traffico: la circolazione sulla statale 50 ha subito rallentamenti per tutta la mattinata.