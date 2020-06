Aggressione sull'autobus, autista di Trentino Trasporti preso a pugni da un automobilista: gli aveva chiesto di spostare l'auto che occupava la fermata

Dure critiche dal mondo universitario alla Provincia per le insufficienti misure messe in campo per aiutare gli studenti fuori sede. Dopo una prima riunione del tavolo la Pat non avrebbe più fatto sapere nulla. Meneghini (Consiglio degli Studenti): "Non sono abbastanza i 50 mila euro stanziati per 10 mila studenti fuori sede. Si sta dimostrando dalla Pat mancanza di visione e miopia nel gestire una situazione del genere"