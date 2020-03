Alberto ha 24 anni ed è scomparso da due giorni. Ricerche in tutto il nord Italia, l'appello di Ilaria: ''Aiutatemi''

Il giovane è scomparso lunedì, le ricerche da parte delle forze dell'ordine sono partite immediatamente. E' stato rilevato il gps dell'auto in Trentino. Si stanno portando avanti controlli in tutto il nord Italia

TRENTO. Non ci sono ancora notizie di Alberto Mazzarini il ragazzo di 24 anni scomparso lunedì da Roana nell'altopiano di Asiago. La compagna Ilaria ha lanciato un appello sui social. “So che le ricerche continuano senza sosta – spiega a ildolomiti.it – e il mio appello è che chi almeno riconosce l'auto con cui è andato via avvisi le forze dell'ordine. Spesso è difficile magari riconoscere la fisionomia delle persone. Spero che qualcuno mi dia una mano”. (QUI L'ARTICOLO)

Le forze dell'ordine ricevuto la denuncia di scomparsa si sono messe immediatamente al lavoro. L'uomo, secondo alcune tracce della scatola gps presente in auto, sarebbe arrivato in Trentino, a Lavarone. Il segnale gps del cellulare, però, era stato rilevato in Val d'Aosta sotto al Cervino.

Alberto Mazzarini, 24 anni, ha occhi marroni nocciola, capelli neri con ciuffo all'insù e barba nera al momento corta e porta un orecchino nella parte superiore dell'orecchio sinistro. Si è allontanato senza abiti invernali: maglioncino color senape con una treccia come trama al centro, pantaloni neri, scarpe da ginnastica nere, giacca antivento della Quechua nera. Si è allontanato da casa in macchina una Sirion Daihatsu di colore Champagne/oro chiaro.

“Si stanno portando avanti ricerche in tutto il nord Italia – ci dice Ilaria – e il mio appello è rivolto a tutte le persone. Se riconoscete l'auto o se vedete a lui avvisate subito le forze dell'ordine”.