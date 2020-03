''Aiutatemi il mio compagno Alberto è scomparso'', l'appello di Ilaria : ''Ha attraversato il confine veneto verso quello trentino''

TRENTO. “Chiedo un aiuto da parte di tutti, il mio compagno ieri si è allontanato da casa e lo stiamo cercando”. Sono queste le prime parole di Ilaria che dalle pagine di Facebook ha deciso di lanciare un appello per la scomparsa del proprio compagno da ieri pomeriggio.

Si tratta di Alberto Mazzarini, 24 anni. Ha occhi marroni nocciola, capelli neri con ciuffo all'insù e barba nera al momento corta e porta un orecchino nella parte superiore dell'orecchio sinistro. Si è allontanato senza abiti invernali: maglioncino color senape.con una treccia come trama al centro, pantaloni neri, scarpe da ginnastica nere, giacca antivento della Quechua nera. Abitano a Roana sull'Altopiano di Asiago.

Ieri mattina Ilaria con la loro figlia di sei anni si è recata dai genitori mentre Alberto è rimasto a casa per sbrigare delle altre faccende. Da ieri mattina, però, non è più riuscita a mettersi in contatto con il compagno. “Verso le 13 – spiega - si è allontanato da casa in macchina una Sirion Daihatsu di colore Champagne/oro chiaro ed ha attraversato il confine Veneto verso quello Trentino”. Le indicazioni della sua posizione sono state date dalla scatola gps presente nell'auto e che ha segnato il mezzo a Lavarone. I controlli effettuati dai carabinieri, fino ad ora, non hanno però dato novità.

“E' stato controllato il Gps del telefono – ha spiegato Ilaria – e la cosa strada è che il segnale lo dava in Val d'Aosta sotto al Cervino, probabilmente un paese o una cittadina al di sotto (vicino ad un campo da calcio). Una cosa molto strana anche perché a livello di tempistica, dalle 13 alle 16 difficilmente si riesce ad arrivare in quella zona”.

Le ricerche sono in corso da parte delle forze dell'ordine. “Chiedo se qualcuno vedesse qualcosa o riconoscesse la macchina di chiamare il 112” ha concluso Ilaria.