Allerta meteo nel pomeriggio: in arrivo forti temporali con intense precipitazioni, grandine e forti raffiche di vento. La protezione civile monitora la situazione

Allerta arancione in 5 Regioni: Trentino-Alto Adige, ma anche settori di Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. La protezione civile. “Criticità idrogeologiche e idrauliche”. Meteo in Veneto: “Sarà una giornata delicata dal punto di vista atmosferico”

La situazione alle 17 di oggi - elaborazione Meteo in Veneto

TRENTO. Non si placano i temporali che nei giorni scorsi si sono abbattuti sul Nordest, in particolare nella zona del Veronese dove i vigili del fuoco sono stati chiamati a effettuare centinaia di interventi in soccorso di persone che si sono trovate a fare i conti con pioggia e violente grandinate. Nella notte fra il 28 e il 28 agosto un violento nubifragio ha colpito Verona e provincia causando l’allagamento di negozi e abitazioni (QUI articolo), mentre nella zona del Garda l’ospedale Orlandi di Bussolengo è stato invaso dall’acqua (QUI articolo). Come se non bastasse secondo le previsioni si attendono, anche nel pomeriggio di oggi, fenomeni temporaleschi intensi che si abbatteranno sul Nord Italia.

“La perturbazione atlantica in fase di avvicinamento al settore alpino, oltre a determinare un graduale e significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, tenderà ad avanzare verso sud nella giornata di oggi interessando anche la Toscana, specialmente le aree appenniniche settentrionali”, spiega la protezione civile.

Secondo le autorità i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Proprio per questo, sulla base delle previsioni disponibili, è stato emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi l’allerta arancione in Alto Adige e su settori di Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Valutata, inoltre, allerta gialla su Valle D’Aosta, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, su parte di Emilia-Romagna e Toscana e sui settori rimanenti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.

“Sarà una giornata delicata dal punto di vista atmosferico – avverte Marco Rabito, meteorologo Ampro e presidente di Meteo in Veneto – è ragionevole attendersi un transito temporalesco che probabilmente risulterà molto organizzato e produttivo di fenomeni accessori di intensità forte o molto forte”. Nel pomeriggio si registreranno intensi fenomeni temporaleschi che porteranno grandine e forti raffiche di vento.