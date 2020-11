LE FOTO. Prende fuoco il container del cartone al Crm. Una decina di pompieri contengono le fiamme

TRENTO. Pomeriggio impegnativo, quello di sabato 28 novembre, per i vigili del fuoco di Gardolo, intervenuti con una decina di operatori al Crm di Trento nord per un incendio al container del cartone. Arrivati tempestivamente sul posto, vista anche la vicinanza tra il centro di raccolta dei rifiuti e la caserma dei volontari, i pompieri hanno dovuto combattere con le fiamme per un po' di tempo prima di poter mettere in sicurezza la zona.





L'incendio, sulle cui cause non v'è certezza, rischiava infatti di propagarsi ai vicini cassoni. Grazie all'alacre lavoro dei vigili del fuoco, però, le fiamme sono state domate.

Negli ultimi giorni, gli interventi più o meno urgenti effettuati dal corpo di Gardolo sono stati una decina.