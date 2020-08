Ragazzina di 15 anni ubriaca si sente male in spiaggia. Sul posto i Volontari del Garda in codice rosso

PADENGHE SUL GARDA. Stava talmente male da non reggersi in piedi e da perdere i sensi e così i suoi amici, preoccupati, hanno deciso di chiamare i soccorsi. Ieri notte i volontari di Salò sono stati allertati per un codice rosso al lido di Padenghe, comune lacustre che si trova poco a nord di Desenzano in provincia di Brescia.

A sentirsi male una ragazzina di 15 anni che aveva passato la serata in spiaggia con amici e conoscenti, di fatto bevendo e ribevendo. Una serata alcolica che in poche ore si è trasformata in uno stato di malessere e poi in una vera e propria intossicazione etilica. La giovane ha cominciato a perdere i sensi e a sentirsi male.

Intorno alle 23.30 è scattato il codice rosso e sul posto è arrivata l'ambulanza dei Volontari di Salò che hanno visitato la ragazza. Fortunatamente non era nulla di grave ma vista anche l'età della ragazzina l'hanno portata comunque in ospedale di Desenzano per controlli e accertamenti.

L'intervento non è stato l'unico in scorso di ubriachi in difficoltà, sul Garda. Sabato sera, infatti, una donna di 56 anni è stata raggiunta dai sanitari a Desenzano mentre sull'altro versante, a Torri del Benaco le autorità hanno sequestrato ben oltre 20 litri di bevande alcoliche a otto ragazzi altoatesini molesti.