Sbaglia manovra e si schianta contro l'autobus

BELLUNO. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito grave nell'incidente che si è verificato ieri sera a Cortina via Groman.

E' successo pochi minuti prima delle 20. Un'auto, guidata da un uomo di 60 anni, a causa forse di un momento di distrazione, è finita per scontrarsi lateralmente contro un autobus.

L'impatto è stato violento danneggiando in modo grave l'auto. Fortunatamente, come già detto, non ci sono stati feriti. Sul posto si sono portate le forze dell'ordine per i rilievi e per rimuovere poi i mezzi incidentati.