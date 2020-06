Schianto violentissimo moto - auto. Tragedia sulla strada, Daniele Bortolon aveva 28 anni

Sulla dinamica esatta di quello che è successo sono in corso le verifiche da parte della polizia stradale. Daniele con altri amici ieri aveva deciso di fare una gita in moto. Su uno dei tornanti di passo Giau la tragedia

TRENTO. Uno scontro terribile e lo sbalzo di dieci metri sull'asfalto. Daniele Bortolon, classe '91, di Spera, frazione di Castel Ivano, è morto ieri in uno schianto contro un'auto.

Vista la bella giornata Daniele aveva deciso di fare una gita con altri amici. Si trovava in sella alla propria moto Kawasaki e stava affrontando i tornanti di passo Giau. Ad un certo punto, però, in prossimità di uno di questi, lo scontro con un'auto che proveniva dal senso opposto. Al momento non ci sono informazioni esatte sulla dinamica dell'incidente e chi abbia invaso la corsia opposta. Saranno le forze dell'ordine a confermarlo.

Lo scontro, però, è stato violentissimo. La parte frontale dell'auto è stata distrutta e sono volati pezzi di moto a molta distanza. Daniele è sbalzato a dieci metri dal motociclo. Troppo gravi le sue condizioni e anche se i soccorsi sanitari sono arrivati in pochissimi minuti, per lui non si è potuto fare nulla. E' morto sul posto.

La notizia della tragedia è arrivata in pochissimo tempo anche in Trentino. La famiglia di Daniele è conosciuta a Castel Ivano. Lui dopo aver terminato l'Enaip ha iniziato a lavorare come operaio. Appena aveva un po' di tempo libero seguiva la sua grande passione, quella dei motori.