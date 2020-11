Scivola sull'erba e ruzzola lungo un pendio a 2 mila metri sotto gli occhi del padre, grave incidente in montagna per una 17enne

L'allerta è scattata intorno alle 16 di oggi all'altezza della Forcella Cavallazza a 2 mila metri. In azione elicottero e soccorso alpino

Foto di Marco Lazzeri

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Grave incidente in quota, una ragazza è ruzzolata per diversi metri lungo un pendio. Soccorsa, la giovanissima è stata elitrasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 16 di oggi, mercoledì 18 novembre, all'altezza della Forcella Cavallazza a 2 mila metri a passo Rolle nella catena del Lagorai.

La ragazzi di 17 anni di Tesero stava compiendo un'escursione in compagnia del padre, quando ha messo male un piede e quindi è caduta lungo un pendio particolarmente impervio a causa dell'erba particolarmente scivolosa.

A quel punto il padre ha interessato il numero unico per le emergenze e subito è entrato in azione il soccorso alpino.

Il coordinatore dell'area operativa del Trentino orientale ha attivato l'elicottero, mentre due operatori della stazione di Primiero San Martino di Castrozza si sono preparati in piazzola per supportare l'operazione di soccorso.

Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati verricellati sul luogo dell'incidente. L'area è stata messa in sicurezza, quindi il personale sanitario ha avviato le prime cure sulla ferita.

La 17enne è stata immobilizzata e stabilizzata, poi è stata trasportata in elicottero all'ospedale del capoluogo. Fortunatamente la giovane non sembra in pericolo di vita, anche se ha riportato diverse botte e contusioni.

Il soccorso alpino raccomanda di prestare la massima attenzione quando si percorrono sentieri in prossimità di pendii erbosi. Considerato il periodo secco questi pendii sono particolarmente insidiosi perché molto scivolosi a causa della presenza di erba secca.