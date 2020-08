Si ribalta col trattore e rimane schiacciato: muore Alfons Ladurner, di 69 anni

LAGUNDO (BZ). E' Alfons Ladurner l'uomo che oggi pomeriggio è rimasto vittima di un incidente mortale per il ribaltamento del mezzo agricolo sul quale si trovava.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi, sabato 8 agosto, a Velloi, località nel comune di Lagundo. La vittima è un uomo del posto.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo di 69 anni si trovava a bordo del trattore per dei lavori sul campo quando, per via della pendenza di un pendio scosceso, il mezzo si è ribaltato e così caduto rimanendone schiacciato.

Ad intervenire per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente sono stati i vigili del fuoco di Merano, la croce bianca, il soccorso alpino con l'elisoccorso e i carabinieri.