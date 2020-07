Tragedia sul treno, George era di Pergine ed aveva 20 anni. E' rimasto vittima di un gioco pericoloso fatto salendo sul tetto di una carrozza

VALBRENTA. Si chiama George Alexandru Cioban, 20 anni, di Pergine, il giovane che questa mattina è stato trovato senza vita sul tetto di un treno che si era fermato a Primolano.

Il ragazzo sarebbe rimasto vittima di un gioco estremo. Stiamo parlando del parkour che consiste nel tentare di superare in velocità alcuni ostacoli pericolosi attraverso dei salti.

Secondo quanto è stato raccolto fino ad ora, George ieri sera era in compagnia di alcuni amici e in treno da Pergine si erano diretti verso Levico. Nel rientrare il gruppo si è diviso ed è stato nel tragitto di ritorno che George, rimasto da solo, avrebbe pensato di salire sul tetto del treno per praticare parkour.

Qualcosa non è andato però per il verso giusto. Probabilmente un movimento sbagliato o un attimo di disattenzione ha fatto scivolare il 20enne che è andato a sbattere la testa violentemente.

La tragedia sarebbe avvenuta ieri sera ma nessuno si sarebbe accorto di nulla. Solamente questa mattina alcuni viaggiatori vedendo il corpo sul tetto hanno dato l'allarme.