Tremendo incidente mortale, ha perso la vita un bambino di soli 5 anni. Gravissima la madre

Il paradosso trentino è che quei dati vengono conteggiati per prendere i provvedimenti (altrimenti Piné e Bedollo oggi sarebbero ancora ''aperti'' visto che da dati Pat sono all'1,8% di positivi da molecolare per abitante ma sopra il 3% con anche gli antigenici) ma i cittadini non possono sapere cosa sta succedendo davvero nel loro comune. A Trento i positivi sono 2.200 mentre i cittadini dovrebbero sapere che sono solo 650, ma Fugatti ripete che non è per questo che il Trentino è zona gialla e nessuno sta barando: ci mancherebbe pure questo, ma perché non informare la sua comunità?