Ubriaco prende birre e caramelle in un locale senza pagarle e poi ferisce un uomo con un vetro di bottiglia

PERSCHIERA. Prima ruba birra e caramelle da un locale e poi ferisce anche una persona con dei cocci di bottiglia. E' successo a Peschiera del Garda a notte fonda.

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta perché era stata segnalata una lite fra alcuni avventori di un locale. Giunti sul posto, i militari hanno notato che un giovane aveva una vistosa e profonda ferita da taglio all’avambraccio sinistro. Chiamati i soccorsi sanitari hanno poi immediatamente cercato di ricostruire quello che era successo.

I testimoni, sostanzialmente, hanno riferito che l’autore delle gravi ferite era un ragazzo che unitamente a una ragazza sconosciuta, si era recato in negozio in evidente stato di ebrezza alcolica e, dopo aver prelevato dal frigo due birre e alcune caramelle dal banco, si voleva allontanare senza pagare. Il gestore, notata la scena, si è avvicinato per farsi restituire la merce ma l’uomo per tutta risposta ha preso una bottiglia da un cestino dei rifiuti, l'ha rotta a terra per renderla tagliente e a quel punto si è diretto verso il titolare del locale con il chiaro intento di ferirlo. Proprio in quell’istante un giovane, vista la scena, è intervenuto in difesa del titolare, ma è stato colpito con la bottiglia all’avambraccio sinistro, rimanendo ferito.

L'aggressore si è poi allontanato. Ricostruiti i fatti i carabinieri hanno avviato e ricerche ritrovando poco dopo il soggetto in un parco con ancora i vestiti sporchi di sangue. Si tratta di un 25enne che è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di lesioni personali gravissime. Successivamente è stato portato al carcere di Verona