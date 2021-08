Furto in centro storico a Trento, spaccata alla pasticceria 'Bertelli': il ladro trovato nascosto dietro al bancone

E' successo in via Oriola nella notte tra sabato e domenica. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei residenti. Il ladro, ferito ad una mano, è stato trovato accovacciato dietro il bancone

TRENTO. Tentato furto in pieno centro storico a Trento. Ad essere colpita questa volta è stata la pasticceria “Bertelli” che si trova in via Oriola. E' successo nella notte tra sabato e domenica e ad intervenire sono stati i carabinieri della radiomobile di Trento che hanno trovato il ladro nascosto dietro il bancone.

L'allarme è stato lanciato dai residenti che insospettiti da strani rumori e movimento di sconosciuti hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto i militari hanno trovato l’ingresso secondario del locale forzato, con il vetro infranto da un mazzuolo per muratore, rinvenuto poco lontano con evidenti tracce di sangue sulla maniglia e altre superficie. Entrati per controllare il locale, prima di allargare le ricerche, i Carabinieri hanno scovato il ladro che aveva inutilmente cercato di nascondersi sotto il bancone del bar, vicino alla cassa, non ancora aperta, ma con evidenti tracce di sangue.

Il ladro, 49enne senza fissa dimora, lievemente ferito a una mano, aveva con sé anche due grossi taglierini, che sono stati sequestrati insieme alla mazza. Trasferito in caserma ha rifiutato le cure mediche del personale sanitario arrivato sul mostro mostrando un atteggiamento molto aggressivo, dapprima soltanto verbale, con offense e minacce ai Militari, diventato poi aggressione anche fisica verso di loro, è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo, previsto oggi. L’uomo sarà denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.