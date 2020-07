Un mobile viene avvolto dalle fiamme sul balcone, i vigili del fuoco entrano in azione per evitare che l'incendio si propaghi al caseggiato

L'allerta è scattata intorno alle 11.15 di oggi, lunedì 13 luglio, in via Nazionale a Mattarello poco prima del bivio che porta verso il centro abitato e che prosegue verso Rovereto. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Mattarello e i permanenti di Trento

TRENTO. Un mobile sul balcone è stato avvolto dalla fiamme. In azione i vigili del fuoco per gestire l'emergenza.

L'allerta è scattata intorno alle 11.15 di oggi, lunedì 13 luglio, in via Nazionale a Mattarello poco prima del bivio che porta verso il centro abitato e che prosegue verso Rovereto.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Mattarello e i permanenti di Trento.

I pompieri hanno isolato e messo in sicurezza l'area, quindi le squadre dei vigili del fuoco hanno evacuato l'appartamento e quindi hanno fatto ingresso nell'abitazione per avviare le operazioni di spegnimento.

Diverse le unità in azione per circoscrivere il fronte e evitare che l'incendio si propagasse e qualche scintilla potesse scappare per interessare altre zone del caseggiato.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di limitare i danni, legati principalmente a quelli da fumo. Una volta estinto il rogo, la procedura è proseguita con la bonifica e il monitoraggio delle temperature, le verifiche del caso e i rilievi per risalire alla cause dell'evento. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.