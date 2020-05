VIDEO e FOTO. Incendio nella notte, distrutto un camion

A fronte di roboanti slide dove si parlava di una manovra da 825 milioni di euro in realtà le risorse sul piatto si aggireranno sui 150 milioni e 107 arrivano da tagli (dopo i 20 milioni già fatti saltare per personale sanitario, insegnanti e dipendenti pubblici). Degasperi: ''Paradossale la situazione del capitolo Agricoltura, alla quale si sono dedicate ben 6 slide''. E anche sulle misure per le imprese un capitolo è dedicato agli affitti che di fatto vanno a sostenere la rendita (il proprietario dell'immobile) e non ha una finalità espansiva