A 82 anni si schianta in mountain bike sul Col Rodella in val di Fassa, la donna trasferita in ospedale

TRENTO. Una biker di 82 anni è caduta in mountain bike per finire a terra. L'incidente è avvenuto in val di Fassa. La donna è stata trasportata in ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 11.45 di oggi, sabato 24 luglio, nelle vicinanze delle piste del Bike park Col Rodella.

La donna della provincia di Ancona ha perso il controllo della mountain bike all'altezza dello chalet Margherita e quindi è andata violentemente a terra.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portate le unità del soccorso alpino della Stazione Alta Fassa, gli operatori l'hanno raggiunta con il mezzo in dotazione alla Stazione.

Una volta raggiunta, l'82enne è stata immobilizzata, stabilizzata e imbarellata, poi è stata portata all'ambulanza per il trasferito in ospedale per un probabile trauma al ginocchio.

