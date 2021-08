Accoltellato e rapinato nella notte, 18enne trasportato in elicottero all'ospedale di Trento. I responsabili sono scappati, indagini dei carabinieri

E' successo nella tarda serata di ieri. Si tratta di un giovane barista che stava rincasando quando, ad un certo punto, è stato bloccato da alcune persone che gli hanno intimato di consegnare i soldi. Il giovane è stato accoltellato e rapinato, i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili

RIVA DEL GARDA. Derubato e accoltellato all'addome. E' stato trasportato all'ospedale di Trento in elicottero un ragazzo di 18 anni che ieri sera è rimasto vittima di una rapina a Riva del Garda.

Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri che proprio in queste ore stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari e le testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica di quello che è successo e individuare i responsabili.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri. Dalle prime informazioni che si hanno, il giovane appena maggiorenne, dopo aver terminato di lavorare in un bar si stava dirigendo verso casa. Stava percorrendo la ciclabile quando ad un certo punto sarebbe stato fermato da quattro persone che, dopo essersi avvicinati, hanno intimato il giovane a consegnargli i soldi.

Sarebbe quindi nata una lite dalla quale sarebbe spuntato anche un coltello. Il 18enne è stato colpito all'addome e i quattro sarebbero poi fuggiti dopo avergli preso i soldi.

Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto si sono portati i carabinieri e i soccorsi sanitari. Visto le condizioni del giovane la centrale di Trentino Emergenza ha richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto ed è stato poi elitrasportato all'ospedale Santa Chiara. Non sarebbe in pericolo di vita.

Come già detto, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che stanno raccogliendo tutti gli elementi per individuare i responsabili.