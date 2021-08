Al 'Marinaio' a Trento il primo totem per i Green Pass. Il titolare: “Vogliamo dare l'immagine di un Trentino attento al rispetto delle regole”

E' arrivato ieri pomeriggio (13 agosto) al Marinaio, a Trento Sud, il primo 'semaforo' per il controllo delle certificazioni verdi: ai clienti sarà sufficiente passare il proprio Green Pass per accedere al locale. Il titolare Giovanni Groff: “Per noi e per i nostri clienti è molto comodo, ma la cosa più importante è dare un segnale ai turisti in arrivo”

TRENTO. Al 'Marinaio' a Trento il primo totem per il controllo dei Green Pass, il titolare Giovanni Groff: “Oltre alla comodità sia per noi che per i clienti, mi sono fin da subito interessato a questa novità anche per dare ai turisti in arrivo l'immagine di un Trentino attento al rispetto delle regole e delle normative sanitarie anche in questa delicata fase di ripartenza”.

Il 'semaforo' è arrivato ieri pomeriggio (13 agosto) e già i primi clienti arrivati da altre regioni italiane, dice il titolare del 'Marinaio', sono rimasti stupiti dalla novità. Il processo è molto semplice: i clienti non devono fare altro che passare il loro Green Pass (in formato digitale o cartaceo) sotto al totem che, una volta riconosciuta la certificazione, da il via libera per l'ingresso nel locale. Il tutto nel giro di pochi secondi, permettendo una maggior tranquillità sia per i clienti che per i gestori dell'attività.

“Il costo dell'apparecchio è di circa 700 euro – continua Groff – è sicuramente una cifra importante ma a mio parere è fondamentale dare la giusta impressione a chi arriva sul nostro territorio, che si dimostra così all'avanguardia”.

Intanto la Provincia fa sapere che proprio in questi giorni saranno installati i primi 9 totem per la verifica dei Green Pass nelle strutture pubbliche, sanitarie o socio sanitarie. “Fanno parte di una fornitura di 100 dispositivi – dice Piazza Dante – e saranno consegnati dalla Protezione civile della Provincia autonoma di Trento. Entro il mese di agosto, questa è la previsione, la Protezione civile dovrebbe ricevere l'intera fornitura di dispositivi”.