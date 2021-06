Apre la vela ma sbatte contro la parete e precipita: base jumper incastrato su una cengia sotto il Becco dell'Aquila

Foto d'archivio

DRO. Da una prima ricostruzione sembra che, dopo aver aperto la vela, il base jumper abbia sbattuto contro la parete sulla verticale del Becco dell'Aquila, a circa metà parete, ma che sia riuscito ad arrestare la caduta su una cengia e a raccogliere la vela per consentire l'intervento dell'elicottero.

L’allarme è scattato intorno alle 9e30 di oggi, 27 giugno, quando alcuni testimoni hanno avvistato il base jumper in difficoltà e si sono messi in contatto con il numero unico per le emergenze.

Così il tecnico della Centrale Operativa del soccorso alpino, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato in parete il tecnico di elisoccorso.

Il base jumper, del 1983 originario della provincia di Lecce, è stato recuperato a bordo dell'elicottero e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti. Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione di Riva del Garda, pronti a dare supporto alla base della parete.