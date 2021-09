Ciclista investito da un'auto, grave un 44enne elitrasportato all'ospedale di Trento

LEVICO TERME. Grave investimento pochi minuti prima di mezzogiorno a Levico Terme. Lo scontro è avvenuto tra un ciclista di 44 anni che si trovava in sella alla sua bici e un'auto all'incrocio tra viale Venezia e via Stazione. Un incrocio noto per i problemi legati al transito dei ciclisti che spesso salgono e scendono da via Stazione transitando sull'asse stradale.

L'allarme è scattato alle 11.50. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine ma quel che è certo è che il ciclista è finito a terra sull'asfalto dopo che è stato colpito dal fianco destro dell'auto che ha perso lo specchietto e ha rimediato una grossa ammaccatura.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi sanitari e gli agenti della polizia locale Alta Valsugana.

Viste le condizioni del 44enne Trentino Emergenza ha deciso di far alzare da Trento anche l'elisoccorso con l'equipe medica d'emergenza. I sanitari hanno stabilizzato il ciclista per poi elitrasportarlo all'ospedale Santa Chiara.

Sulla dinamica esatta dell'investimento sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine.