Coronavirus, 41 nuovi positivi trovati in Trentino ma vaccinate in 24 ore quasi 5.000 persone

I dati di oggi sull'andamento del Covid in Provincia di Trento dicono che ci sono due persone ricoverate in meno

TRENTO. Sono 41 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in Trentino. Un numero importante a fronte di 3.189 tamponi eseguiti per un rapporto contagi/tamponi all'1,3%.

Fortunatamente anche oggi non si contano decessi - e sono 36 giorni consecutivi - e non ci sono nemmeno nuovi ricoveri. Anzi grazie a 2 dimissioni, a fronte di nessun nuovo ingresso i pazienti Covid al momento sono 14, nessuno dei quali in rianimazione. Ci sono poi 18 nuovi guariti che portano il totale a 44.933, mentre le vaccinazioni sono arrivate a quota 607.194



Fra i nuovi positivi ci sono 7 ragazzi (1 in fascia 11-13 anni ed altri 6 fra 14-19 anni) e 5 anziani (1 tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni).

Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ha analizzato 435 tamponi molecolari che hanno individuato 11 nuovi casi positivi confermando anche 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.754 dei quali 30 sono risultati positivi.

Questi i dettagli sui vaccini: 607.194 somministrazioni, 4.848 in più rispetto a ieri, un dato molto positivo, di cui 260.589 seconde dosi (2.478 in più rispetto a ieri). A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.061 dosi, che diventano 89.852 in fascia 70-79 anni e 105.284 tra i 60-69 anni.