Coronavirus, calano i ricoveri in Trentino e non ci sono decessi

TRENTO. Calano a 20 i ricoverati in ospedale per Covid per effetto di 5 dimissioni nelle ultime 24 ore mentre i nuovi positivi sono 32 a fronte di 3.353 tamponi totali. Sono questi i dati che emergono dal nuovo bollettino sull'andamento della pandemia in Trentino.

Fortunatamente non si conta nessun decesso mentre sono 12 i nuovi casi positivi rilevati al molecolare e 20 all’antigenico, a fronte di 558 tamponi molecolari e 2.795 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 28 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Il rapporto contagi/tamponi sfiora l'1% (lo 0,95%). I nuovi guariti sono 31, per un totale di 45.650 da inizio pandemia.



Tra i nuovi positivi troviamo un caso nella fascia di età 0-2 anni, un altro nella fascia 3-5 anni. Ci sono poi 2 casi tra i 6-10 anni, 2 tra gli 11 e 13 anni e 2 tra i 14 e 19 anni. Ulteriori 4 casi interessano la fascia 60-69 anni. La situazione ospedaliera vede 20 pazienti ricoverati, di cui nessuno in rianimazione.

Riguardo alle vaccinazioni, questa mattina risultavano somministrate 687.548 dosi (di cui 311.824 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 67.549 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 90.925 dosi e tra i 60-69 anni 107.907 dosi.