Covid, 0 decessi in Trentino e sono stati trovati 267 positivi. Il rapporto contagi/tamponi vicino al 20% ma c'è un miglioramento negli ospedali

TRENTO. Nessun decesso nelle ultime 24 ore e sono stati trovati 267 positivi. Scende leggermente il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali del Trentino. Questo il report di oggi, martedì 14 giugno, per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio.

Sono stati analizzati 1.547 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati accertati 8 positivi dall'analisi di 278 test molecolari; gli altri 259 casi sono stati trovati a fronte di 1.269 antigenici. Il totale è di 267 casi per un rapporto contagi/tamponi a 17,2%.

Suddivisione per classi di età: 1 nuovo contagio in fascia 0-2 anni; 4 casi tra 3-5 anni; 8 casi tra 6-10 anni; 4 casi tra 11-13 anni; 12 casi tra 14-18 anni; 58 casi tra 19-39 anni; 87 casi tra 40-59 anni; 47 casi tra 60-69 anni; 33 casi tra 70-79 anni e 13 casi di 80 o più anni. Attualmente non ci sono classi in isolamento con lezioni in didattica a distanza.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore e attualmente ci sono 30 (-2) pazienti ricoverati, di cui 2 nel reparto di rianimazione. Ieri sono stati registrati 2 ricoveri e 4 dimissioni.

Campagna vaccinale. Sono 1.224.575 le dosi somministrate in Trentino, di cui 428.342 seconde dosi e 345.606 terze dosi.