Coronavirus, 6 nuovi casi a Primiero San Martino di Castrozza. Sono 59 i Comuni del contagio. Al via la ''terza dose'' per il personale sanitario

Trovati 26 positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Registrate 49 guarigioni. Sono 18 i pazienti in ospedale, di cui 3 ricoverati in terapia intensiva. Sono 763.809 le dosi somministrate in Trentino di cui 350.471 sono seconde dosi e 5.587 sono terze dosi

TRENTO. Sono 49.323 casi e 1.440 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 47.589 i guariti da inizio emergenza e 294 gli attuali positivi. Sono state registrate 49 guarigioni. Sono 18 le persone in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 26 contagi e 0 decessi (Qui articolo). Campagna vaccinale: sono 763.809 le dosi somministrate in Trentino di cui 350.471 sono seconde dosi e 5.587 sono terze dosi.

Dopo aver pianificato nuove date per il vax tour (Frassilongo e Vignola Falesina per giovedì; Giovo per venerdì e Spiazzo per sabato), l'Azienda provinciale per i servizi sanitari estende la fase terza dose al personale sanitario, dopo gli ultra fragili e gli over 80.

Dalle 18.30 di domani, giovedì 14 ottobre, il personale sanitario potrà prenotare la "dose booster" (o di richiamo) al Cup online attraverso le apposite "card": personale dipendente o convenzionato Apss e personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario.

Per poter procedere alla prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dall’ultima somministrazione; sarà comunque il sistema di prenotazione a verificarlo in automatico. La terza dose può essere prenotata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime

due. Può prenotare la vaccinazione anche chi ha contratto il Covid e ha concluso il ciclo vaccinale con una sola dose.

Nel dettaglio, potranno prenotare la vaccinazione tutti gli operatori sanitari e gli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati trovati 26 positivi: 6 casi a Primiero San Martino di Castrozza; 4 contagiati a Pergine; 2 infezioni a Trento, Riva del Garda, San Giovanni di Fassa, Nomi e Mezzano; 1 positivo a Cles, Tione, Villa Lagarina, Trambileno, San Lorenzo Dorsino e Mazzin.

Sono state registrate 49 guarigioni: 9 guariti a Trento; 5 guarigioni a Primiero San Martino di Castrozza; 4 guariti a Mezzolombardo; 3 guarigioni a Pergine, Rovereto, Novella e Denno; 2 guariti a Mezzano e Ala; 1 guarigione a San Lorenzo Dorsino, Borgo Valsugana, Levico Terme, Mezzocorona, Mori, Dro, Ville d'Anaunia, Altopiano della Vigolana, Castello-Molina di Fiemme, Moena, Folgaria, Andalo, Spormaggiore e Imer.

Sono 59 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 294 casi: 40 infezioni a Trento, 35 positivi a Rovereto; 20 contagi a Primiero San Martino di Castrozza; 17 casi a Cavalese; 15 positivi a Mori e 10 casi a Riva del Garda.

Si aggiungono 8 contagiati a Pergine e Andalo; 7 casi a Mezzano, Canal San Bovo, Castello-Molina di Fiemme e San Giovanni di Fassa; 6 infezioni a Predaia; 5 positivi a Nomi e Levico Terme; 4 contagi a Ala, Ville d'Anaunia, Pomarolo e Molveno.

Poi 3 positivi a Cles, Novella, Mezzocorona, Predazzo, Tesero, Terre d'Adige, Isera e Livo. Sono invece 2 i contagi a Mezzolombardo, Folgaria, Storo, Ville di Fiemme, Volano, Nogaredo, Roverè della Luna, Porte di Rendena, Terzolas e Bondone.

Un positivo a San Lorenzo Dorsino, Tione, Villa Lagarina, Trambileno, Mazzin, Dro, Altopiano della Vigolana, Imer, Arco, Lavis, Ledro, Civezzano, Cavedine, Ziano di Fiemme, Canazei, Dimaro Folgarida, Calceranica, Nago-Torbole, Campodenno, Capriana, Carisolo e Drena.