Coronavirus, altri 96 positivi e 5 persone in più in Ospedale: in intensiva restano solo 6 no vax. Pochi nuovi vaccini fatti

La situazione in rianimazione resta costante ma gli ospedalizzati salgono a quota 47. Viaggia a rilento la campagna vaccinale. Da domani terze dosi per tutti gli over 40

TRENTO. Altri 5 ospedalizzati e 96 positivi. Questi i dati principali del bollettino dell'Azienda sanitaria che riguardano l'andamento dell'epidemia da Covid in Trentino. Dati che confermano come il trend, purtroppo, appaia in peggioramento e che il problema sia acuito dalla presenza di troppi no vax: restano 6, infatti, le persone in terapia intensiva che, come spiegava l'assessora Segnana venerdì, sono tutti non vaccinati. Le autorità, allora, rilanciano l’appello a vaccinarsi, ricordando che da domani sarà possibile prenotare la terza dose per chi ha più di 40 anni.



Nel dettaglio sono 37 oggi i positivi al molecolare (su 610 test effettuati) e 59 all’antigenico (su 6.562 test effettuati). I molecolari poi confermano 53 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 47 (aumentati di 5 unità) di cui 6 in rianimazione (stabili). Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e nessuna dimissione. Fortunatamente anche nella giornata odierna non si registrano decessi per Covid-19 in Trentino.

Sono 12 i nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi fino a 19 anni - 1 ha tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni; ieri le classi in quarantena erano 14. Tra i nuovi positivi, 21 hanno tra 19-39 anni e 39 tra 40-59 anni. Tra gli over 60 e gli anziani fino a 80 e più anni si attestano oggi 24 casi. Sono 79 i guariti recentemente dalla malattia, su un totale di 48.414 persone da inizio pandemia.

I vaccinati in provincia di Trento con almeno una dose sono 820.505 (solo 711 in più rispetto a ieri), di cui 373.666 seconde dosi (128 in più) e 29.269 terze dosi (449 in più). Numeri bassissimi per chi si trova ad affrontare una nuova curva di Covid e che è ancora leggermente sotto alla media italiana per copertura vaccinale (il Paese ha una media del 79,3% il Trentino del 79,1 ma c'è chi, come la Toscana è quasi all'83% di popolazione con almeno la prima dose).