Coronavirus in Trentino, 64 nuovi positivi. Peggiora ancora la situazione negli ospedali

Sono stati analizzati 4.782 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 64 positivi e 0 decessi. Ci sono 53 persone ricoverate in ospedale di cui 7 in terapia intensiva

TRENTO. Sono stati trovati 64 nuovi positivi, sono 0 i decessi nelle ultime 24 ore. Peggiora la situazione negli ospedali. Sono state registrate 31 guarigioni.

Questo il report di lunedì 29 novembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 4.782 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 31 positivi dall'analisi di 345 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento); gli altri 33 casi sono stati trovati a fronte di 4.437 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,3%. C'è anche la conferma di 36 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Tra i nuovi positivi si registrano 19 casi nella fascia di età 3-19 anni: 2 casi tra 3-5 anni, 9 casi tra 6-10 anni, 5 casi tra 11-13 anni e 3 casi tra 14-19 anni. Sono diventate 21 le classi in quarantena. Per quanto riguarda gli adulti, sono 35 i nuovi casi nella fascia di età tra 19-59 anni, mentre 10 positivi si attestano tra gli over 60 e fino a oltre 80 anni.

Si registra un peggioramento negli ospedali, sono saliti a 53 i pazienti ricoverati di cui 7 in rianimazione: ieri 4 nuovi ricoveri e 1 dimissione.

Campagna vaccinale: sono 836.703 le dosi somministrate di cui 376.286 sono seconde dosi e 40.984 sono terze dosi.

I vaccinati con almeno una dose si confermano gli adulti tra 20-49 anni (170.527), seguono i più avanti con l'età, tra 50-59 anni (75.538) e tra 60-69 anni (61.586).

Le autorità sanitarie, rinnovando l'appello alla vaccinazione come strumento fondamentale per il contenimento dell'epidemia, ricordano che nella serata di oggi si aprono le prenotazioni per la maratona vaccinale prevista per 5 giorni, dal 4 all'8 dicembre prossimi. I centri vaccinali distribuiti sul territorio provinciale rimarranno aperti per 18 ore, dalle 6 del mattino alla mezzanotte.