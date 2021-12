Coronavirus in Trentino, nessun decesso e 81 nuovi positivi ma ''Balzo dei ricoveri: la lotta al virus è ancora aspra''

Sono stati analizzati 5.581 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 81 positivi e 0 decessi. Ci sono 120 persone in ospedale di cui 24 in terapia intensiva

TRENTO. Nessun decesso e 81 nuovi positivi ma c'è un forte peggioramento sul fronte dei dati ospedalieri. Sono invece 218 i guariti.

Questo il report di lunedì 20 dicembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 5.581 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 28 positivi dall'analisi di 652 tamponi molecolari; gli altri 53 casi sono stati trovati a fronte di 4.929 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,4%. C'è anche la conferma di 202 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Oggi la maggior parte dei contagi si concentra nella fascia 19-39 anni (sono 38 casi), ma ci sono anche 2 piccolissimi (0-2 anni) e 18 casi tra bambini e ragazzi (3-18 anni). A ieri 47 il dato delle classi in isolamento.

Nessun decesso, ma "c'è un balzo dei ricoveri. La lotta al virus è ancora aspra e le autorità sanitarie mettono in guardia - commenta la Pat - occorre aumentare la copertura vaccinale per mettere non compromettere la funzionalità del sistema ospedaliero". Sale a 120 il numero di pazienti ricoverati di cui 24 si trovano in rianimazione: ieri 11 ricoveri e 1 dimissione.

Campagna vaccinale: sono 961.514 le dosi somministrate di cui 386.862 sono seconde dosi e 145.944 sono terze dosi.