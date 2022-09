Covid in Trentino, sono stati trovati 82 positivi su 544 tamponi. Leggero aumento dei ricoveri in area medica, stabili i numeri in terapia intensiva

Sono stati trovati 81 positivi a fronte di 544 tamponi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 49 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 2 in rianimazione