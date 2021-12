Coronavirus in Trentino, nessuno decesso e 139 nuovi positivi. Stabile la situazione negli ospedali

Sono stati analizzati 2.203 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 138 positivi e 0 decessi. Ci sono 111 persone in ospedale di cui 20 in terapia intensiva

TRENTO. Dopo i 3 decessi di ieri, il Trentino torna a zero morti nel bollettino dell'emergenza Covid. Sono 139 i nuovi positivi, si abbassa il numero assoluto dopo il picco delle scorse 24 ore con il dato più alto di sempre registrato nel corso dell'epidemia (Qui articolo). Una flessione dovuta anche al numero ridotto di test, complice la chiusura festiva dei centri, con il rapporto che invece cresce sensibilmente, probabilmente per la somministrazione mirata dei test. Sono 30 i guariti.

Questo il report di domenica 26 dicembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 2.203 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 64 positivi dall'analisi di 392 tamponi molecolari; gli altri 75 casi sono stati trovati a fronte di 1.811 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 6,3%. C'è anche la conferma di 176 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

La fascia dove si concentra il maggior numero dei positivi rimane quella tra i 19 e 39 anni (43 casi positivi oggi) seguita da quella 40-59 anni (40 positivi); ci sono casi anche fra i bambini (5 casi con meno di 2 anni, altri 5 casi in fascia 3-5 anni, inoltre 13 casi tra i 6-10 anni). Nelle classi più mature ci sono 10 contagi tra 60-69 anni, 4 casi tra 70-79 e 3 casi tra gli ultra ottantenni.

Non ci sono decessi, mentre c'è un leggero peggioramento dei dati ospedalieri, in particolare quelli riferiti ai normali reparti. Sono 111 i pazienti ricoverati di cui 20 si trovano in terapia intensiva: ieri 4 ricoveri e 2 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 978.345 le dosi di cui 389.121 sono seconde dosi e 158.948 sono terze dosi. Non sono state effettuate somministrazioni nel giorno di Natale.