Coronavirus, record di contagi in Trentino nelle ultime 24 ore. Ci sono anche tre ricoveri in più. Solo 388 le nuove persone vaccinate

I dati del bollettino dell'Apss mostrano una situazione in peggioramento anche in Trentino. Era dalla primavera scorsa che non si registravano tanti positivi. Fortunatamente, però, non ci sono decessi

TRENTO. Peggiora la situazione anche in Trentino rispetto all'ondata autunnale di coronavirus. In 24 ore si tocca il livello più alto dalla scorsa primavera (esattamente l'8 aprile si raggiungeva lo stesso dato) ad oggi: 164 positivi rilevati da oltre 9.000 tamponi eseguiti e crescono anche i ricoveri: sono 42 le persone che si trovano in ospedale, 6 delle quali in rianimazione (dunque una in meno rispetto a ieri quando erano 7 tutte non vaccinate). Fortunatamente restano a zero i decessi.

Nel dettaglio in ospedale attualmente sono curate 42 persone, 6 delle quali in rianimazione: ieri ci sono stati 8 nuovi ricoveri ma nel frattempo sono stati dimessi anche 5 pazienti. Sono, poi, stati effettuati 869 tamponi molecolari che hanno individuato 73 nuovi casi positivi e confermato ben 85 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Positive anche 91 persone che hanno fatto un tampone rapido: 8.265 i test effettuati ieri.

Tra i nuovi positivi ci sono ben 4 bambini di nemmeno 2 anni, 7 in fascia 3-5 anni, 13 fra 6-10 anni, 10 in fascia 11-13, 11 fra 14-19 anni. La concentrazione maggiore è nella fascia 40-59 anni con 51 nuovi casi. ma altri 45 se ne trovano tra gli under19. 10 contagi anche fra gli ultra ottantenni e 12 fra 70 e 79 anni. Nella fascia 60-69 anni i contagiati sono invece 14.

Le vaccinazioni intanto proseguono ma sempre a rilento: questa mattina sono arrivate a quota 819.794 (solo 1.866 in più in totale), di cui 373.538 seconde dosi (429 in più), mentre le terze dosi sono arrivate a 28.775 (1.049 in più). Dunque sono solo 388 i nuovi vaccinati. 30 nuovi guariti infine portano il totale a 48.335.