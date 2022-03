Covid, i contagi non calano: 471 positivi in Trentino e 4 persone in più ricoverate in ospedale

TRENTO. Altri 471 positivi e 4 ricoveri in più a fronte di 12 nuovi ingressi in ospedale e 8 dimissioni. E' questo il quadro delle ultime ore per quanto riguarda la pandemia in Trentino. Fortunatamente non si registrano decessi ma i contagi continuano ad essere sostenuti e in ripresa dopo i picchi negativi degli scorsi giorni. Il rapporto contagi tamponi si attesta al 12,9% (ieri era intorno all'11%).

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.387 test antigenici che hanno individuato 440 positivi. I molecolari sono stati invece 270, 31 dei quali sono risultati positivi ai quali si aggiungono 11 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I ricoveri salgono a 50 (12 i nuovi ricoveri, 8 le dimissioni), con 2 pazienti in rianimazione. Al momento 4 classi stanno sospendendo la didattica in presenza. I guariti sono 373 per un totale di 142.106 da inizio pandemia. La campagna vaccinale intanto conta 1.202.800 somministrazioni, comprese 426.766 seconde dosi e 326.021 terze dosi.

Seguendo il criterio delle fasce d’età troviamo:

10 nuovi casi fra 0-2 anni,

6 fra 3-5 anni,

15 fra 6-10 anni,

9 fra 11-13 anni,

25 fra 14-18 anni,

98 fra 19-39 anni,

138 fra 40-59 anni,

54 fra 60-69 anni,

53 fra 70-79 anni

e 63 di 80 o più anni.