Covid, dodici persone in più ricoverate in Ospedale e rapporto contagi/tamponi che si alza al 14%

TRENTO. Zero decessi, un centinaio di contagi (ma con pochissimi tamponi eseguiti) e un deciso aggravamento della situazione in ospedale. Sono questi gli elementi principali che si possono estrapolare dal bollettino dell'Azienda sanitaria riferito alla curva pandemica in Trentino nelle ultime 24 ore.

Il dato peggiore è senza dubbio quello che riguarda gli ospedali dove i pazienti covid diventano 63 dopo che ieri si sono registrati 12 nuovi ingressi a fronte di zero dimissioni. Restano 2 i pazienti in rianimazione. I positivi sono 107 a fronte di 743 tamponi che si traduce in un rapporto contagi/test eseguiti che sale al 14% (un dato importante nonostante anche negli scorsi giorni restasse a livelli piuttosto alti, intorno al 10%).

Nel dettaglio sono stati analizzati 679 tamponi rapidi (100 sono risultati positivi) e 64 molecolari (7 positivi e 3 conferme di positività già individuate nei giorni scorsi dai rapidi). Suddivisi per fascia d’età, i nuovi positivi mostrano la seguente fotografia:

4 di 0-2 anni

2 di 3-5 anni

9 di 6-10 anni

2 di 11-13 anni

4 di 14-18 anni

20 di 19-39 anni

30 di 40-59 anni

14 di 60-69 anni

10 di 70-79 anni e

12 di 80 o più anni.

Come ieri, nessuna classe ovviamente applica in questo momento la sospensione della didattica in presenza. Infine, 166 nuovi guariti portano il totale da inizio pandemia a 150.907.