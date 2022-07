Covid in Trentino, nessun decesso e sono stati trovati 461 positivi. Sono 70 i pazienti in ospedale di cui 2 in rianimazione

