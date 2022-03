Covid in Trentino, il livello di contagi resta alto (rapporto positivi/tamponi superiore all'11%) e ci sono altri ricoveri

TRENTO. Rapporto contagi/tamponi ancora molto alto, superiore all'11% e salgono ancora i ricoveri (5 in più a fronte di 1 solo dimissione) ma, fortunatamente, anche oggi non si contano decessi. E' questo il quadro della curva della pandemia da Covid in Trentino delle ultime 24 ore.

Il bollettino dell'azienda sanitaria mostra una situazione sostanzialmente stabile dal punto di vista dei contagi, che sono ancora tanti, ma un leggero peggioramento sul fronte delle ospedalizzazioni. Nel dettaglio sono stati 305 i nuovi positivi trovati. I tamponi antigenici effettuati ieri sono stati 2.429 (297 quelli risultati positivi) e quelli molecolari 195 (in 8 casi l’esito è stato positivo).

Seguendo il criterio delle fasce d’età troviamo:

7 nuovi casi fra 0-2 anni,

6 fra 3-5 anni,

20 fra 6-10 anni,

11 fra 11-13 anni,

12 fra 14-18 anni,

74 fra 19-39 anni,

91 fra 40-59 anni,

38 fra 60-69 anni,

27 fra 70-79 anni

e 19 di 80 o più anni.

Un altro giorno fortunatamente senza decessi da covid-19 ma aumenta il numero di persone ricoverate in ospedale: ieri altri 5 ricoveri (ed 1 sola dimissione) hanno portato la cifra complessiva a 54 (sempre 2 i pazienti in rianimazione). Al momento 6 classi hanno applicato la sospensione della didattica in presenza (dunque due in più rispetto a ieri). I guariti sono 316 per un totale di 142.422 da inizio pandemia.