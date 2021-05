Coronavirus in Trentino, 1 decesso e sale il numero dei pazienti in ospedale. Undici classi finiscono in quarantena

Sono stati analizzati 412 tamponi tra molecolari e antigenici. Oggi 2 casi tra over 60 e nessun positivo tra gli over 80; ci sono 10 contagi tra giovani e ragazzi in età scolare. Sono 75 le classi in isolamento. Registrate 31 guarigioni