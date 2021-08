Coronavirus in Trentino, 1 nuovo positivo a Sant'Orsola Terme, Molveno e Imer. Un paziente in più in ospedale. I 76 Comuni del contagio

Trovati 39 positivi, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono state registrate 46 guarigioni. Ci sono 17 pazienti in ospedale, 1 persona è ricoverata in terapia intensiva