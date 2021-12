Coronavirus in Trentino, 13 nuovi positivi a Ala e Cles. Ci sono 14 positivi attivi a Grigno, Scurelle e Pellizzano. Sono 159 i Comuni del contagio

TRENTO. Sono 58.830 casi "ufficiali" (anche se le positività emerse nell'autunno scorso sarebbero molte di più - Qui articolo) e 1.481 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 53.525 i guariti da inizio emergenza e 3.824 gli attuali positivi. Sono state registrate 313 guarigioni. Sono 109 le persone in ospedale, di cui 14 in alta intensità e 20 in terapia intensiva.

Oggi sono stati comunicati 502 contagi e 3 decessi: "L’età delle persone decedute va dai 60 agli 89 anni: si tratta di due uomini e di una donna. Una persona non era vaccinato e non soffriva di patologie pregresse". Campagna vaccinale: sono 978.345 le dosi somministrate di cui 389.121 sono seconde dosi e 158.948 sono terze dosi (Qui articolo).

Il bollettino odierno riporta 502 casi: 83 casi a Trento; 34 contagi a Rovereto; 26 infezioni a Pergine; 21 casi a Levico; 19 contagiati a Riva del Garda; 16 casi a Arco; 13 infezioni a Ala e Cles; 12 positivi a Borgo Valsugana e Roncegno Terme; 11 contagiati a Mori; 10 infezioni a Vallelaghi e Pinzolo; 8 casi a Castel Ivano e Altopiano della Vigolana; 7 contagiati a Ledro, Tione e Besenello; 6 casi a Bleggio Superiore; 5 infezioni a Civezzano e Fiavè; 4 contagi a Lavis, Mezzocorona, Predaia, Villa Lagarina, Telve, Comano e Nago-Torbole; 3 contagiati a Storo, Spiazzo, Castelnuovo e Carisolo; 2 casi a Caldonazzo, Sella Giudicarie, Castello-Molina di Fiemme, Grigno, Pomarolo, Borgo Chiese, Calliano, Albiano, Segonzano, Vermiglio, Porte di Rendena, Calceranica, Imer, Sant'Orsola, Tenna, Borgo Lares e Terragnolo; 1 positivo a Baselga di Pinè, Mezzolombardo, San Michele all'Adige, Dro, Primiero San Martino di Castrozza, Tesero, San Giovanni, Giovo, Terre d'Adige, Cavedine, Ville di Fiemme, Moena, Madruzzo, Volano, Aldeno, Bedollo, Isera, Nogaredo, Scurelle, Tenno, Dimaro Folgarida, Campodenno, Ton, Peio, Contà, Valdaone, Pellizzano, Vallarsa, Tre Ville, Stenico, Caldes, Giustino, Samone, Terzolas, Commezzadura, Molveno, Drena, Torcegno, Ronchi Valsugana, Ossana, Croviana e Amblar-Don.

Sono state registrate 313 guarigioni: 50 guariti a Trento; 27 guarigioni a Rovereto; 21 guariti a Ala; 18 guarigioni a Pergine; 11 guariti a Primiero San Martino di Castrozza; 10 guarigioni a Riva del Garda; 9 guariti a Predaia; 8 guarigioni a Arco, Telve e Baselga di Pinè; 6 guariti a Ville d'Anaunia; 5 guarigioni a Borgo Valsugana, Mori, Contà e Avio; 4 guariti a Mezzocorona, Storo, Isera e Canal San Bovo; 3 guarigioni a Levico, Roncegno Terme, Brentonico, Civezzano, Villa Lagarina, Pomarolo, Mezzolombardo, San Michele all'Adige, Ton, Samone, Commezzadura, Folgaria e Mezzano; 2 guariti a Altopiano della Vigolana, Sella Giudicarie, Grigno, Imer, Terre d'Adige, Ville di Fiemme, Vallarsa, Terzolas, Predazzo, Trambileno, Spormaggiore e Frassilongo; 1 guarito a Vallelaghi, Ledro, Lavis, Nago-Torbole, Castelnuovo, Porte di Rendena, Tenna, Terragnolo, Dro, Giovo, Cavedine, Volano, Aldeno, Tre Ville, Borgo d'Anaunia, Altavalle, Pieve di Bono-Prezzo, San Lorenzo Dorsino, Ospedaletto, Cavareno, Rabbi, Telve di Sopra, Mezzana e Ronzo-Chienis.

Sono 159 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 3.824 casi: 641 infezioni a Trento; 246 casi a Rovereto; 147 positivi a Arco; 131 contagi a Ala e Pergine; 129 infezioni a Riva del Garda; 88 contagi a Borgo Valsugana; 83 casi a Levico; 70 contagi a Cles; 67 casi a Altopiano della Vigolana; 66 positivi a Mori e Roncegno Terme; 57 contagiati a Villa Lagarina; 48 contagi a Predaia; 47 contagi a Storo e Castel Ivano; 43 casi a Besenello; 42 infezioni a Primiero San Martino di Castrozza e Baselga di Pinè e 37 positivi a Tione.

E 35 casi a Dro; 34 infezioni a Brentonico; 33 positivi a Lavis; 30 casi a Civezzano; 29 contagiati a Mezzano; 28 casi a Vallelaghi; 27 contagiati a Ledro; 26 infezioni a Ville d'Anaunia e Caldonazzo; 25 positivi a Telve, Sella Giudicarie e Pinzolo; 24 casi a Mezzolombardo e Nago-Torbole; 23 contagi a Pomarolo e Tesero; 20 infezioni a Contà, Avio e Mezzocorona.

Quindi 18 contagiati a Tenna; 17 infezioni a Aldeno e Altavalle; 16 contagi a Isera, Terre d'Adige, Predazzo e Nogaredo; 15 casi a San Michele all'Adige, Calliano e Novaledo; 14 contagiati a Grigno, Scurelle e Pellizzano; 13 positivi a Imer, Castelnuovo, Giovo, Comano, Borgo Chiese e Novella; 12 infezioni a Ton, Calceranica, Peio, Malè e Bieno; 11 contagi a Folgaria, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino e Spiazzo; 10 casi a Vallarsa, Tre Ville, Ospedaletto, Carisolo, Bedollo, Cavalese e Castello Tesino.

Si aggiungono 9 contagi a Fiavè, Dimaro Folgarida, Giustino e Lona-Lases; 8 positivi a Commezzadura, Borgo Lares, San Giovanni di Fassa, Tenno, Caldes e Cembra Lisignago; 7 casi a Canal San Bovo, Samone, Trambileno, Cavedine, Bleggio Superiore, Castello-Molina di Fiemme, Sant'Orsola e Ossana; 6 infezioni a Albiano, Vermiglio, Valdaone, Fornace, Nomi, Campitello di Fassa e Lavarone; 5 contagi a Terzolas, Terragnolo, Volano, Borgo d'Anaunia, Telve di Sopra, Madruzzo, Stenico, Torcegno, Ziano di Fiemme, Sarnonico e Vignola-Falesina; 4 positivi a Ville di Fiemme, Cavareno, Mezzana, Segonzano, Moena, Campodenno, Molveno, Ronchi Valsugana, Roverè della Luna, Andalo, Romeno, Pieve Tesino, Fierozzo, Bondone, Sporminore e Carzano.

Poi 3 positivi a Pieve di Bono-Prezzo, Rabbi, Pelugo, Drena, Canazei, Denno, Livo e Cimone; 2 casi a Ronzo-Chienis, Croviana, Sover, Capriana, Fai della Paganella, Cinte Tesino, Dambel e Palù del Fersina.

Un positivo a Spormaggiore, Frassilongo, Amblar-Don, Panchià, Sanzeno, Soraga di Fassa, Rumo, Valfloriana, Cavedago, Garniga Terme, Strembo, Caderzone, Ruffrè-Mendola, Bocenago, Luserna, Massimeno e Sagron Mis.