Coronavirus in Trentino, 4 casi a Pinzolo e Dimaro Folgarida. I 58 Comuni del contagio

Sono 2.919 gli attuali positivi, oggi non sono stati comunicati decessi mentre sono stati registrati 187 positivi. Sono 331 le guarigioni nelle ultime 24 ore. Sono 58 i Comuni che presentano almeno un nuovo caso di positività

TRENTO. Sono 41.853 casi e 1.347 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 37.587 i guariti da inizio emergenza e 2.919 gli attuali positivi. Non sono stati comunicati decessi legati a Covid nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 897 decessi da ottobre scorso.

Sono 252 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 51 pazienti sono in terapia intensiva e 47 in alta intensità. Sono stati trovati 73 positivi dall'analisi di 1.679 tamponi molecolari; gli altri 114 contagi sono stati individuati tramite 1.170 test antigenici. Ci sono 100 positività a conferma dei test rapidi dei giorni scorsi. Sono stati analizzati 2.849 tamponi tra molecolari e antigenici. Oggi 331 guarigioni (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 95.857 le dosi somministrate in Trentino di cui 32.275 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 43.537 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni 11.181 dosi.

Il pannello di monitoraggio provinciale riporta i casi accertati con tampone molecolare e antigenico nelle ultime 24 ore: 187 i positivi.

Nel dettaglio. A Trento sono stati trovati 40 positivi, sono 655 gli attuali positivi. Si aggiungono 15 casi a Pergine Valsugana (158 attuali positivi); 8 infezioni a San Michele all'Adige (27 attuali positivi) e 6 contagi a Rovereto (115 attuali positivi), Storo (57 attuali positivi), Cavalese (63 attuali positivi), Tesero (56 attuali positivi) e Caldonazzo (24 attuali positivi).

Registrati 5 casi a Lavis (85 attuali positivi), Ala (48 attuali positivi) e Civezzano (49 attuali positivi); 4 contagi a Pinzolo (16 attuali positivi) e Dimaro Folgarida (14 attuali positivi).

Poi 3 contagi a Predazzo (55 attuali positivi), Castel Ivano (34 attuali positivi), Bleggio Superiore (20 attuali positivi), Isera (10 attuali positivi) e Tre Ville (3 attuali positivi). Sono 2 i casi a Riva del Garda (51 attuali positivi), Levico Terme (58 attuali positivi), Mori (28 attuali positivi), Baselga di Pinè (41 attuali positivi), Mezzolombardo (28 attuali positivi), Dro (19 attuali positivi), Sella Giudicarie (27 attuali positivi), Grigno (9 attuali positivi), Avio (17 attuali positivi), Fornace (13 attuali positivi), Altavalle (27 attuali positivi), Ospedaletto (6 attuali positivi) e Terzolas (2 attuali positivi).

E ancora 1 positivo a Arco (43 attuali positivi), Borgo Valsugana (34 attuali positivi), Mezzocorona (53 attuali positivi), Cles (23 attuali positivi), Predaia (20 attuali positivi), Ledro (18 attuali positivi), Altopiano della Vigolana (19 attuali positivi), Brentonico (13 attuali positivi), Cavedine (13 attuali positivi), Castello-Molina di Fiemme (27 attuali positivi), Madruzzo (20 attuali positivi), Comano Terme (13 attuali positivi), Volano (3 attuali positivi), Moena (40 attuali positivi), Novella (11 attuali positivi), Segonzano (10 attuali positivi), Calceranica (5 attuali positivi), Nago-Torbole (8 attuali positivi), Pieve Tesino (2 attuali positivi), Spormaggiore (9 attuali positivi), Rabbi (2 attuali positivi), Ronzo-Chienis (6 attuali positivi), Cavedago (7 attuali positivi), Commezzadura (4 attuali positivi), Molveno (9 attuali positivi), Sporminore (8 attuali positivi) e Frassilongo (1 attuale positivo).