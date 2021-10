Coronavirus in Trentino, altri 13 casi a Primiero San Martino di Castrozza dove c'è la diffusione più ampia di Covid. Sono 59 i Comuni del contagio

Trovati 43 positivi, 1 decesso nelle ultime 24 ore. Registrate 27 guarigioni. Sono 14 i pazienti in ospedale, di cui 2 ricoverati in terapia intensiva. Sono 776.233 le dosi somministrate in Trentino di cui 356.524 sono seconde dosi e 8.056 sono terze dosi

TRENTO. Sono 49.513 casi e 1.441 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 47.749 i guariti da inizio emergenza e 323 gli attuali positivi. Sono state registrate 27 guarigioni. Sono 14 le persone in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 43 contagi e 1 decesso: "Un anziano, vaccinato, affetto da altre patologie che è spirato in ospedale" (Qui articolo). Campagna vaccinale: sono 776.233 le dosi somministrate in Trentino di cui 356.524 sono seconde dosi e 8.056 sono terze dosi.

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati trovati 43 positivi: 13 casi a Primiero San Martino di Castrozza; 6 contagiati a Trento; 5 infezioni a Rovereto; 2 contagi a Porte di Rendena e Andalo; 1 positivo a Pergine, Levico, Cavalese, Villa Lagarina, Bleggio Superiore, Besenello, Volano, Pomarolo, Calliano, Ton, Mezzano, Trambileno e Livo.

Sono state registrate 27 guarigioni: 4 guariti a Andalo; 3 guarigioni a Trento, Rovereto e Ala; 2 guariti a Riva del Garda e Mori; 1 guarigione a Volano, Pomarolo, Predaia, Altopiano della Vigolana, Avio, Pinzolo, Novella e Terzolas.

Sono 59 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 323 casi: 47 infezioni a Primiero San Martino di Castrozza; 45 casi a Trento; 38 contagi a Rovereto; 19 positivi a Pergine; 12 casi a Mori e 11 infezioni a Cavalese.

Si aggiungono 7 contagiati a Riva del Garda e Mezzano; 6 casi a Predaia, Villa Lagarina, Nomi e Canal San Bovo; 5 infezioni a Livo e Terre d'Adige; 4 positivi a Pomarolo, Porte di Rendena, Mezzocorona, Ville d'Anaunia, San Giovanni di Fassa e Molveno.

Poi 3 positivi a Novella, Levico, Cles, Tione e Isera. Sono invece 2 i contagi a Ala, Trambileno, Tesero, Nogaredo, Folgaria, Campodenno, Soraga di Fassa e Giustino.

Un positivo a Terzolas, Bleggio Superiore, Besenello, Calliano, Ton, Arco, Lavis, Predazzo, Ledro, Civezzano, Castello-Molina di Fiemme, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme, Grigno, Canazei, Roverè della Luna, Scurelle, Dimaro Folgarida, Nago-Torbole, Imer, Denno, Mazzin e Bondone.